Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился своим мнением по поводу работы японского фигуриста-одиночника Шомы Уно с российским тренером Этери Тутберидзе.

Слова специалиста приводит портал Р-Спорт. По мнению Дмитриева, Уно — состоявшийся спортсмен, который идет к Тутберидзе за новыми впечатлениями. «Возможно, ему не хватает командной работы, а у Этери сейчас мощный тренерский состав, сильные спортсмены», — предположил причину перехода японца к новому тренеру экс-фигурист.

Также Дмитриев назвал Шому Уно одним из выдающихся фигуристов сегодняшнего дня, которому не хватает стабильности. «Он все время рядышком с золотом, но надежности в результатах нет», — заявил Дмитриев.

Напомним, ранее Этери Тутберидзе рассказала, что Шома Уно присоединится к её группе на летнем сборе.