Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о том, как произошло его непопадание в сборную России по биатлону по итогам минувшего сезона.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Цветков рассказал, что невызов в сборную не стал для него неожиданностью, поскольку ему сказали об этом уже на чемпионате мира в Эстерсунде. «Я считаю, это вообще неправильно. Тебе по сезону говорят, что ты уже в сборную не попадаешь!», — заявил спортсмен, добавив, что критериев отбора он не видел.

«Когда мы задавали вопросы, их не было. Я спрашивал об этом у Драчева на общем собрании – когда будут эти критерии?», — рассказал Цветков, добавив, что ответа на вопрос так и не получил. В открытом доступе биатлонист данные критерии не нашел.

Напомним, Максим Цветков оказался вне состава основной и резервной сборных России по биатлону на сеон-2019/20 несмотря на то, что выполнил все критерии отбора в команду.