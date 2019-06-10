Французский баскетболист Тони Паркер, выступающий за «Шарлотт Хорнетс» заявил о том, что завершает карьеру игрока.

В интервью порталу ESPN Паркер объявил о своем решении больше не играть в баскетбол. «Многие вещи привели меня к этому решению, но мне показалось, что я больше не могу быть Тони Паркером и что я больше не хочу играть в баскетбол», — заявил спортсмен.

Паркер уже говорил о том, что может закончить со спортом по завершении сезона в НБА, чтобы проводить больше времени с близкими и семьей. В последнем сезоне за «Шарлотт» Тони Паркер сыграл в 56 матчах, набирая чуть менее 10 очков за матч в среднем. Легендой баскетбола Паркер стал в «Сан-Антонио», проведя за клуб 17 сезонов. Сейчас Тони Паркеру 37 лет.