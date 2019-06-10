Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о скомканной концовке сезона-2018/19, а также о том, как ему не дали шанса на чемпионате мира в Эстерсунде. Слова спортсмена цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По словам Цветкова, он готовился к чемпионату мира по биатлону, показывая хороший результат на Европе. «Я это сделал, но я не предполагал, что мне не дадут шанса показать себя в Эстерсунде, хотя бы одну гонку пробежать», — заявил спортсмен.

Одной из причин непопадания в сборную стало недопонимание между ним и тренерами. «Не было хорошего общения, чтобы сказали: “Максим, здесь нужен такой результат, тогда берем”, — заявил Цветков, добавив, что основывался на собственных представлениях.

«Хованцев, в общем, был и не против меня взять в сборную. Но… другие люди, видимо, были против», — заключил биатлонист.

Напомним, Максим Цветков оказался вне состава основной и резервной сборных России по биатлону на сеон-2019/20 несмотря на то, что выполнил все критерии отбора в команду.