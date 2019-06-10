Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о том, как относится к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, в особенности, после его слов в свой адрес.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Цветков попросил оставить вопрос о Губерниеве без комментариев. «С Дмитрием пытался разговаривать, выходит всегда одно и то же. Его не исправить», — заявил биатлонист о комментаторе телеканала «Матч ТВ».

«У него работа, он создает шоу, окей», — заключил спортсмен, добавив, что сделал для себя выводы насчет Губерниева, на этом и ограничится.

Напомним, после того, как Максим Цветков остался вне заявки сборной России по биатлону на следующий сезон, несмотря на выполнение всех четырех критериев отбора, Дмитрий Губерниев назвал его слабаком.