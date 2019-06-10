Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков рассказал о том, сколько времени займет расследование по делу о допинговых выступлениях легкоатлета Данила Лысенко. Слова Колобкова приводит агентство ТАСС.

Как заявил министр спорта РФ, расследование уже идет, на него отведен срок в два-три месяца. «Мы сами заинтересованы в завершении расследования, если все подтвердится, все причастные будут наказаны, но нужны доказательства», — заявил Павел Колобков, добавив, что лично попросил главу ВФЛА быть полностью откровенным.

Напомним, ранее в зарубежной прессе появилась информация, что из-за дела Лысенко Россию могут не допустить до Олимпиады-2020 в Токио. По данным СМИ, чиновники из ВФЛА изготавливали фальшивые документы, чтобы скрыть допинговые выступления