Московский баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ, в третий раз обыграв в финальной серии подмосковные «Химки«. Матч прошел на арене Баскетбольного центра Московской области и завершился со счетом 82:60 в пользу армейцев.

Первая четверть закончилась с небольшим перевесом в сторону ЦСКА — 18:14. Во второй четверти армейцы сделали рывок и обеспечили себе общий отрыв в 15 очков, счет стал 28:43 в пользу гостей. Третья четверть т вышла равной (19:19), однако москвичам удалось сохранить преимущество. В заключительной десятиминутке ЦСКА довел матч до победного конца, увеличив отрыв до 18 очков.

Первые два матча прошли на площадке ЦСКА и завершились со счетом 106:85 и 103:92.

Это не первый трофей подопечных Димитриса Итудиса в сезоне: ранее команда выиграла Евролигу, в финальной встрече обыграв турецкий «Эфес«.