Чемпионка мира по легкой атлетике, спортивный комментатор Иоланда Чен высказала свое мнение о ситуации в ВФЛА и продлении отстранения от IAAF.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Чен заявила, что убеждена в необходимости реформ в федерации, в частности, свой пост должен покинуть президент Дмитрий Шляхтин, поскольку он занимает еще несколько должностей. «Шляхтин – из другой области и ничего не понимает в легкой атлетике, не знает людей. Ему нужно оставить место тому, кто знает, что делать, и хотя бы попытается исправить положение», — заявила экс-легкоатлетка.

По мнению Чен, при нынешнем руководстве ВФЛА не восстановят в правах. «Надо срочно проводить реформу! Всему руководству нужно уйти в отставку и провести внеочередные выборы по регламенту», — заключила бывшая спортсменка, добавив, что новое руководство должны составить люди с незапятнанной репутацией.

Напомним, вчера, 9 июня, стало известно о том, что ВФЛА продлили отстранение от Международной федерации легкой атлетики IAAF.