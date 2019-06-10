Еще один июньский понедельник стал для спортивного мира и счастливым? и трагичным. В финале Единой лиги ВТБ определилась лучшая команда сезона, «Бостон» огорчил «Сент-Луис» и продлил финал Кубка Стэнли еще на одну игру, а Фернандо Риксен рассказал о том, что смертельная болезнь взяла верх и он скоро уйдет из жизни.

Это и многое другое в дайджесте главных спортивных новостей от Nevasport.

БК ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ

Московский баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ, в третий раз обыграв в финальной серии подмосковные «Химки». Третий матч серии закончился со счетом 80:62 в пользу москвичей. За первые две четверти армейцы обеспечили себе преимущество в 15 очков, затем в третьей четверти смогли его удержать, а в четвертой довести матч до победного конца. Первые два матча прошли на площадке ЦСКА и завершились со счетом 106:85 и 103:92. Ранее ЦСКА в этом сезоне выиграл Евролигу.

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии

«Бостон Брюинс» в шестом матче финала Кубка Стэнли одержали победу над «Сент-Луис Блюз», сравняв счет в серии. Теперь он составляет 3:3. Дуэль в Сент-Луисе завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей точными бросками отметились Брэд Маршан, Брэндон Карло, Карсон Кульман, Давид Пастрняк и Здено Хара. Автором единственной шайбы в составе «Сент-Луиса» стал Райан О’Райли. Решающий матч будет проходить в Бостоне 13 июня, встреча начнётся в 3:00 по московскому времени.

Экс-игрок «Зенита» Риксен анонсировал свой последний вечер

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен записал обращение к фанатам, в котором рассказал о том, что устал бороться со своей болезнью — боковым амиотрофическим склерозом. Обращение экс-футболист записал с помощью аппарата генерации речи. 28 июня футболист проведет свою последнюю в жизни вечеринку, на которую приглашает всех желающих. Билеты на мероприятие «Вечер с Фернандо Риксеном», которое пройдет в Глазго, стоят 70 евро.

Чемпион ОИ-2014 Уайлд может вернуться в США

Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Сочи Виктор Уайлд может снова сменить спортивное гражданство — в этот раз на американское. Причина в том, что Федеральное медико-биологическое агентство не дает ему допуск до соревнований, ссылаясь на проблемы со здоровьем, в то время, как независимые врачи из Австрии заявляют о полноценном здоровье спортсмена.

Хачанов стал девятой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на девятую строчку рейтинга ATP после своего выступления на Открытом чемпионате Франции. Ранее Хачанову ни разу в карьере не удавалось попасть в десятку лучших теннисистов планеты. Возглавляет рейтинг по-прежнему сербы Новак Джокович, который не потерял свою позицию даже несмотря на то, что не смог выйти в финал «Ролан Гаррос». Вторым значится победитель турнира Рафаэль Надаль, третий — Роджер Федерер.