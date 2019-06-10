Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини получил более четырех тысяч сообщений со словами поддержки после того, как пропустил девять мячей от сборной России в отборочном матче на Евро-2020. Также на аккаунт спортсмена подписалось более 6 тысяч российских болельщиков.

Слова голкипера сборной Сан-Марино приводит портал Sports.ru. Бенедеттини сказал, что вечер поражения от России стал худшим в его карьере. После матча ему написало огромное количество фанатов из России, вратарь был в шоке. «Я прочитал их все – и улыбался после каждого. Просто сидел, читал и улыбался», — сказал голкипер, добавив, что никто над ним не издевался, а все сообщения были положительными.

Также спортсмен рассказал, что косвенно связан с Россией. Жена его отца — русская, а его брат — наполовину. «Я знал, что у вас особый характер, но не ожидал такого тепла», — заключил Бенедеттини.