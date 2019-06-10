Экс-футболист сборной Испании и «Барселоны» Хави высказал свое мнение о том, смог бы он выиграть «Золотой мяч», если бы в команде не было такого таланта, как Лионель Месси.

В интервью ютуб-каналу «КраСава» знаменитый футболист заявил, что без Месси «Барселона» не выиграла бы столько трофеев, а он сам не попал бы в список претендентов на «Золотой мяч». «Дело в команде – даже Месси нуждается в команде, чтобы выигрывать», — сказал Хави, добавив, что часто без поддержки всей команды Месси ничего не может в одиночку.

«Команда – самое важное. Но если бы у нас не было Месси, то мы бы не выиграли все эти финалы, полуфиналы, чемпионаты», — заявил бывший футболист «Барселоны».

Напомним, по окончании текущего сезона Хави завершил карьеру игрока и стал главным тренером катарского клуба «Аль-Садд».