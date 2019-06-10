Испанский экс-футболист Хави рассказал о том, что он запомнил из выезда «Барселоны» в Казань на игру с «Рубином» в Лиге чемпионов.

В интервью блогеру Евгению Савину и его ютуб-каналу «КраСава» Хави заявил, с той игры помнил лишь две вещи: очень холодную погоду и играющую от обороны команду. «Тренер Бердыев играл в две линии по пять игроков, с нами так никогда никто не играл», — заявил Хави, вспомнив, что на домашнем поле «Барселона» и вовсе проиграла «Рубину» со счетом 1:2. «У нас практически не было моментов, они закрыли все зоны», — заключил испанец.

Напомним, «Рубин» и «Барселона» встречались дважды в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2009/10. Матч в Казани завершился со счетом 0:0.