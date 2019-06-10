Раздевалку баскетбольного клуба «Химки» обокрали во время того, как команда выступала в третьем матче финала Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил журналист Семен Галькевич, присутствовавший на матче.

В своем «Твиттере» корреспондент выложил кадр с камер наблюдения, на котором был запечатлен предполагаемый виновник, а также сообщил, что из раздевалки вынесли ценные вещи игроков команды, в частности, деньги и дорогостоящие часы.

ЖОСТЬ Раздевалку Химок ограбили по ходу матча сегодня Вынесли деньги, часы, другие ценные вещи игроков Уровень pic.twitter.com/MWnjxfyx5o — Семён Галькевич (@galkevich32) 10 июня 2019 г.

Напомним, «Химки» уступили ЦСКА в третьем матче финала Единой лиги ВТБ, тем самым, лишившись шансов завоевать титул. Матч завершился со счетом 82:60 в пользу московских армейцев.