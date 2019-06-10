Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о нововведении в сборной России — контрактах с Союзом биатлонистов России.

В интервью порталу «Чемпионат.com» Елисеев заявил, что сам контракт подписал, сделать это было легко, поскольку биатлонист живет в Москве. «Нам, спортсменам, пришлось подписать этот документ. Но вопросов у меня по данному документу достаточно», — заявил Елисеев, добавив, что хотел бы встретиться с руководством союза и внести поправки.

По мнению Елисеева, на данный момент контракт составлен однобоко. «Вообще, за то время, что я в сборной России, мы впервые подписываем такой документ», — добавил биатлонист, уточнив, что он не в курсе, кто из членов сборной также уже подписал соглашение.

Напомним, ранее поступила информация о том, что один член сборной России по биатлону отказался подписывать контракт с СБР, им оказался Евгений Гараничев.