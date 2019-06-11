Победитель общего зачёта Кубка мира 2018/19 норвежец Йоханнес Клэбо так и не подписал контракт с национальной лыжной федерацией, — сообщает телеграм-канал «на 25-м километре». Вышли все сроки для его подписание, но звезда норвежских лыж так и не поставил свой автограф под соглашением. Крайний срок, когда это нужно было сделать, — 10 июня.

Хокон, отец лыжника, сообщил, что команда его сына не пришла к соглашение с федерацией.

«В понедельник я беседовал с Эспеном Бьервиком и федерацией, все мы ищем решение. Мы не готовы подписать контракт прямо сейчас, этому нужно уделить время. Диалог содержательный и конструктивный, но контракт не подписан. Не хочу сейчас ничего говорить», – сказал Бьервик.

Напомним, ранее стало известно, что Клэбо перешёл в дистанционную группулыжников, а тренировать его в новом сезоне будет суперзвезда норвежских лыж Петер Нортуг.