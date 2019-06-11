Финал НБА еще продолжается. «Голден Стэйт Уорриорз» приехал на выезд к «Торонто Рэпторс», горя в серии со счетом 1:3, но сумел победить. Исход матча решался в концовке, где «войны» были чуть лучше и победили со счётом 106:105. Таким образом, счет в серии сократился — 2-3.

Отметим, что гости проигрывали в этом матче «минус шесть» за три минуты до сирены, но в нужный момент «включили собирашку». Как обычно, помог «Голден Стэйту» Стфен Карри, набравший 31 очко и добавивший к этому 8 подборов и 7 голевых передач. Его партнер по задней линии Клей Томпсон настрелял 26 очков. У хозяев лучшим был нападающий Кавай Ленард — на его счету 26 очков, 12 подборов и шесть голевых передач.

Отметим, что один из лидеров «войнов» Кевин Дюрант вышел на площадку после травмы, однако уже по ходу второй четверти снова получил повреждение, покинув площадку.

Следующий матч в серии пройдет в Окленде 14 июня.