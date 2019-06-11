До боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье еще три месяца, однако билетов на этот бой уже нет. Все 18 тысяч разошлись сразу после анонса поединка всего за два дня. Напомним, что 7 сентября Хабиб впервые выйдет в октагон после дисквалификации, полученной им после боя с Коннором Макгрегором. Соперником российского бойца будет временный чемпион промоушена в легком весе Дастин Порье.

Бой состоится в рамках турнира UFC 242, а стоимость билетов оценивалась от четырех с половиной до 141,5 тысяч рублей. Арена Абу-Даби, где в третий раз в истории организации пройдет турнир, будет заполнена под завязку.

Напомним, Хабиб был отстранен на девять месяцев за беспорядки после боя с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Россиянин тогда одержал досрочную победу, применив удушающий приём в челюсть, а сразу после этого выпрыгнул из октагона, став инициатором массовой драки.