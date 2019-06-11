Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что хочет улучшить рекордный показатель Александра Кержакова по голам за сборную. У лучшего бомбардира в истории «Зенита» и сборной России в 30 мячей за национальную команду.

Дзюба отметил, что ему было приятно обогнать Валерия Карпина и Андрея Аршавина, что он сделал, оформив покер в ворота Сан-Марино. Теперь, по словам Дзюбы, его цель — это Кержаков.»

«Я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле», — цитирует Дзюбу «Известия».

Отметим, что сейчас у Дзюбы 20 мячей за 35 матчей в сборной России. По голам за сборную кроме Кержакова он уступает лишь Роману Павлюченко, у которого 21 забитый мяч и Владимиру Бесчастных с его 26-ю голами. У Кержакова — тридцать.

Напомним, в минувшем сезоне Дзюба впервые в карьере стал чемпионов России, завоевав титул в составе «Зенита». На данный момент футболист находится в расположении национальной сборной и является её капитаном.