Шведский хавбек «Краснодара» Виктор Классон получил повреждение колена в отборочном матче Евро-2020 против Испании, в котором его команда уступила со счетом 0:3. У хавбека подозрение на травму крестообразных связок коленного сустава.

Швед покинул поле в середине первого тайма, после того, как его сбил левый защитник «Барселоны» и сборной Испании Хорди Альба, сорвавший опасную атаку шведской команды. В ближайшие часы Классон пройдет углубленное медицинское обследование, которое и определит серьезность травмы и сроки возможного восстановление вингера «Краснодара».

В прошедшем сезоне 27-летний Классон сыграл в 29 матчах РПЛ, забив в них 12 мячей, из которых четыре провел с пенальти. Также на его счету сразу пять результативных передач.

Контрактное соглашение с клубом Сергея Галицкого рассчитано до лета 2021 года.