Стала известна дата, до истечения которой футболист Павел Мамаев выйдет на свободу. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил, что Мамаев подсчитал — если Мосгорсуд не сократит ему срок заключение, то он выйдет на свободу 10 ноября.

По словам Мельникова, Мамаев не против переехать в колонию и морально готов к этому. Мамаев считает, что переезд поспособствует сменой обстановки, тогда время пойдет быстрее, можно будет больше заниматься спортом.

«Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 километров от столицы. Куда — для него не принципиально», — цитирует Мельникова Известия.

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение. Сейчас дело отправлено на апелляцию.