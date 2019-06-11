Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг голландского турнира в Хертогенбосхе. В первом круге соревнований она была устойчивее соперницы из Словакии Виктории Кужмовой, которая была посеяна на турнире под седьмым номером. Итог встречи — 2:6, 7:6, 6:4. После матча Гаспарян поделилась впечатлениями, отметив трудный характер поединка.

«Это был очень сложный матч и я рада, что смогла пройти дальше. Обожаю траву, люблю играть на этом покрытии. В начале встречи чувствовала себя не лучшим образом, допускала глупые ошибки. Но затем стала играть агрессивнее — это сработало», — цитирует Гаспарян официальный сайт ATP.

За право сыграть в четвертьфинале Гаспарян сыграет с бельгийкой Гретье Миннен. В прошлом году победительницей турнира Хертогенбосхе была сербка Александра Крунич.