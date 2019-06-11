Фанат, который прорвался на поле «Мордовия-Арены» в отборочном матче чемпионата Европы-2020, сел в тюрьму на 15 суток. 36-летний Житель Пензы был признан виновным в нарушении правил поведения на стадионе.

Сам фанат признал свою вину в том, что грубо нарушил правила поведения зрителей при проведении официальный спортивных соревнований. Болельщик выбежал на поле во втором тайме, рывками уходит от секьюрити и падал, создавая угрозу безопасности.

«В связи с противоправным поведением мужчины проведение игры было приостановлено на некоторое время, — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда г. Саранска.

Также болельщику в течение двух лет нельзя посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

Напомним, встреча между сборными России и Сан-Марино завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян.