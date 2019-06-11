Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может стать футболистом итальянского «Наполи».

Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, клуб из Неаполя готов предложить 27-летнему колумбийцу соглашение на пять лет. Отмечается, что заинтересованность в Родригесе проявляет наставник «Наполи» Карло Анчелотти, под руководством которого футболист выступал в «Реале» и «Баварии». Также известно, что сумма перехода может составить 42 миллиона евро.

Ранее мюнхенцы решили не выкупать колумбийца у «Реала» после двух сезонов, которые он отыграл в команде на правах аренды. В Мадриде тоже не рассчитывают на полузащитника, хотя его контракт рассчитан еще на два года.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» задумался о том, чтобы взять в аренду колумбийского полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса, который принадлежит «Реалу».

Также стало известно, что Эдер Азар официально стал игроком мадридского «Реала».