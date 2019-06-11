Чемпион Европы в помещении в прыжках в высоту Даниил Цыплаков в очередной раз высказался по поводу продления дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

По словам Цыплакова, спортсмены четыре года сидят в отстранении, не нарушая антидопинговых правил и не давая никаких поводов. Легкоатлет считает, что таким образом спортсмены отдуваются за грехи руководства.

«Грубо говоря, в заднице сейчас находятся именно спортсмены, а у федерации все хорошо. Она как существовала, так и существует. Есть, конечно, еще момент патриотизма: всем хочется выступать под своим флагом и слышать свой гимн. Но по крайней мере, у тех, у кого есть допуск, сохраняется соревновательная практика. Они хотя бы понимают, ради чего тренируются», — сказал Цыплаков, слова которого приводит «Спорт-Эспресс».

Он также добавил, что у него нет ощущения, что за спортсменов борются и что каждый конкретный спортсмен что-то значит.

Ранее Цыплаков уже комментировал ситуацию с отстранением ВФЛА в своем Instagram.

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики не получила восстановления в правах на совете IAAF, отстранение организации продлено. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации легкой атлетики.