Букмекеры назвали фаворита матча между Россией и Кипром

Букмекерские конторы назвали фаворита матча группового этапа отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Кипра.

Победа россиян более вероятна — ставка на такой исход принимается с коэффициентом 1.28 (76%). На выигрыш киприотов принимается ставка с коэффициентом в 14.00 (7%), а на ничью можно поставить за 5.80 (17%).

Букмекеры верят, что матч будет результативным: на тотал больше 2,5 мячей коэффициент 1.70, на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.15.

Отметим, игра будет проходить в Нижнем Новгороде сегодня, 11 июня, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

Ранее команда Станислава Черчесова в Саранске принимала сборную Сан-Марино и одержала разгромную победу, отправив в ворота соперника девять безответных мячей. Автором одного из голов стал Фёдор Смолов, для которого матч получился знаковым: форвард сотый раз в своей карьере отметился взятием ворот.

Кроме Смолова у команды Черчесова отличились Антон Миранчук, Фёдор Кудряшов и Артём Дзюба, оформивший покер. Один гол игрок Сан-Марино забил в свои ворота.