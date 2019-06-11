Бывший голкипер махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал информацию о его возможном переходе в «Зенит».

По словам Дюпина, слухи о его переходе в «Зенит», как он понял, уже неактуальны.

«Лично ко мне из «Зенита» никто не обращался. Всё на уровне слухов. Если бы у клуба действительно был интерес, думаю, со мной бы давно связались», — сказал вратарь, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 31-летний вратарь «Анжи» может стать футболистом петербургского «Зенита».

Отметим, в нынешнем сезоне Дюпин провел 30 матчей за «Анжи», шесть из них он сыграл «на ноль». В среднем российский вратарь пропускал чуть больше полутора (1,53) голов за игру.

Также Дюпин ранее сообщал, что из премьер-лиги у него есть уже четыре конкретных предложения, а также есть еще «пара неконкретных вариантов».