Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль рассказал о возможном переходе в испанский клуб Дениса Черышева и испанца Дениса Суареса.

«Денисы (смеется)». Посмотрим, что получится», — сказал Тораль, слова которого приводит AS.

По его словам, ни один из них сейчас не принадлежит «Валенсии», и сначала в клубе оценят трансферный рынок, после чего попытаются договориться о подписаниях, о чем с первого дня попросил владелец Питер Лим.

Отметим, права на Черышева принадлежат «Вильярреалу», в прошлом сезоне он выступал за «Валенсию» на правах аренды. Клуб мог выкупит права на игрока за восемь миллионов евро, но не стал этого делать.

Денис Суарес является игроком «Барселоны», но вторую половину сезона был арендован лондонским «Арсеналом».