Отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, почему его не волнует бой сына.

По словам Абдулманапа, товарищам его сына нужно быстрее жениться. Нурмагомедов-старший считает, что это гораздо более важный вопрос, чем титульный бой Хабиба с Дастином Порье. Он отметил, что в этом году его больше беспокоит не чемпионский бой Хабиба, а женятся Ислам Махачев и Тагир Уланбеков или нет.

«Это ребята, которым уже 27 лет. Свободные, окончившие вузы, мастера спорта международного класса. Мне надо, чтобы они женились и вели семейный образ жизни. Почему? У них появились деньги, появились машины, появилась возможность выбора, чего я очень не люблю. Вместе с этим я очень не люблю заставлять», — сказал Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит «Учительская газета».

Напомним, бой Хабиба и Порье состоится в рамках турнира UFC 242, а стоимость билетов оценивалась от четырех с половиной до 141,5 тысяч рублей. Арена Абу-Даби, где в третий раз в истории организации пройдет турнир, будет заполнена под завязку.