Канадский фигурист с российским гражданством Стивен Гоголев покинул Toronto Cricket Club, в котором занимается Евгения Медведева.

Об этом стало известно после публикации фотографии в Instagram Дэвидом Лонгом, одним из тренеров другого клуба Торонто – Granite Club.

«Моя ученица Оливия в прошедшей сессии делила лед с топ-фигуристом среди юниоров и серебряным призером чемпионата Канады Стивеном Гоголевым», – написла Дэвид Лонг под фото и отметил геолокаациб как Granite Club.

Ранее СМИ сообщалит, что из клуба ТСС и от Брайана Орсера в межсезонье ушли несколько фигуристов и тренер Ли Баркелл.

Отметим, русско-канадский фигурист Стивен Гоголев родился в русской семье в Канаде, а в прошлом сезоне он одержал победу в финале юниорского Гран-при. Ранее Гоголева тренировал сам Брайан Орсер.