Советский и росийский хоккеист Игорь Ларионов рассказал, что хотел бы побывать на тренировке фигуристов группы тренера Этери Тутберидзе.

По словам тренера, ему было бы интересно посмотреть на то, как проходят тренировки у Тутберидзе. Хоккеист предположил, что ее школа в данный момент сильнейшая в мире, поэтому ему очень хотелось бы посмотреть и пообщаться. Ларионов считает, что фигурное катание в настоящее время превращается больше в гимнастику, фигуристки начинают очень рано и так же заканчивают.

«Хотелось бы, чтобы девчонки катались хотя бы до 25-27 лет. Намного приятнее видеть грациозность и все остальное, а не девочек, которые прыгают в 14 лет. Но это, наверное, эволюция такая в фигурном катании», — сказал Ларионов на YouTube-канале COMMANDODS.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что японец Шома Уно присоединится к её группе на летнем сборе.