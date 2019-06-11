Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что администрация СИЗО «Бутырка» отказалась принять спортивный инвентарь от заключенных под стражей футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

По словам Мельникова, Кокорин рассказал, что вел переговоры с администрацией о передаче в качестве гуманитарной помощи и беговой дорожки, которая была необходима и ему самому, и другого спортинвентаря. Также Кокорин сказал, что, если бы дали им возможность, то они в СИЗО и спортзал бы перестроили, и прогулочные дворики, включая площадку, на которой Мамаев 8 марта сыграл в мини-футбол со своими сокамерниками.

«Кокорин считает, что администрация не захотела принимать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева, и сожалеет. Говорит: «Мы бы уехали, а людям всё бы это осталось», — сказал Мельников, слова которого приводят «Известия».

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение, но приговор может быть обжалован.