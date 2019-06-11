Сборная России перед очередным отборочным матчем Евро-2020 с Кипром находится в крайне комфортном для себя состоянии. Домашние игры на красавцах-стадионах, при аншлаге, да еще и против явно уступающих в классе сборных — своеобразный парад после яркого чемпионата мира. Время покуражиться, показать себя, набрать нужную уверенность и, конечно, создать задел для выхода на Евро-2020. Как-никак — почти домашний турнир.

Медовый месяц Черчесова. Сборной полезно это состояние. В конце концов, команда Стаса почти два года трудилась и скрипела — играла, но больше мучилась в контрольных матчах против тех, кто на бумаге сильнее. Был накоплен огромный опыт, который помог и на чемпионате мира. Сейчас сборной России нужно накапливать уже другой опыт — игры с позиции силы.

Конечно, можно усомниться. Пока, скажем, Турция играет с Францией и обыгрывает ее, сборная Черчесова громит любителей из Сан-Марино. Да и вообще, матчей с топами, за исключением единственной домашней игры против бельгийцев, больше не предвидится. Хотя можно не сомневаться, что в рамках подготовки к Евро-2020 с кем-нибудь сильным Россия еще сыграет.

Это будет важно, поскольку чемпионат Европы соберет все сильнейшие команды континента. На нынешнем юбилейном Евро впервые сыграют 24 команды. Это значит только одно: все топовые сборные на турнир попадут. А значит с кем-нибудь из силачей команда Черчесова встретится непременно.

Но пока есть возможность — надо забивать. Выход на Евро не гарантирован, учитывая равенство очков с Шотландией. Понятно, что для России ключевыми играми будут матчи с британцами в сентябре и октябре. В случае равенства очков с каким-либо из соперников следующим решающим показателем будет именно разница забитых и пропущенных мячей. Нужно ее подправлять, раз есть такая возможность.

Правда, Кипр — не Сан-Марино. Под десяток мячей этой команде не забьешь. Да, киприоты проиграли 13 из 15 последних выездных матчей, однако крупно эта команда практически не уступает. В последний раз это случилось в 2017 году, когда Кипр разгромила Бельгия. Россия должна обыгрывать такого соперника, но будет непросто. Например, у киприотов в составе есть воспитанники «Барселоны», «Манчестера» и «Арсенала».

Впрочем, находясь в таком хорошем настроении, взяв в помощники заполненные трибуны, Россия может выиграть и крупно. Это и станет главной задачей команды Станислава Черчесова.