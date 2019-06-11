Женская сборная России по волейболу продолжает сражение в Лиге наций, хотя пока получается плохо. Очередным соперником россиянок на этапе в Италии станут волейболистки из Южной Кореи.

На данный момент выступление можно смело назвать неудачным: подопечные Вадима Панкова проиграли 8 и выиграли только одну игру — с Китаем. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

Болельщики в официальном инстаграм-аккаунте сборной России крайне негодуют, называя игру команды «убогой».

«Таких достижений у сборной не случалось ни во времена РФ, ни во времена СССР», «На это, правда, без слез смотреть не возможно», «Когда играет наша сборная-смотрю прям через силу. Никакого интереса нет», — вот только некоторые комментарии расстроенных любителей волейбола.