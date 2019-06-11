Бразильский защитник «Крузейро» Мурильо может стать футболистом московского «Локомотива».

Об этом сообщает Superesportes. По информации источника, железнодорожники готовы заплатить за 22-летнего игрока 2,5 миллиона евро. Отмечается, что два года назад он входил в сферу интересов одного из клубов Серии А, который мог приобрести игрока за четыре миллиона евро, но «Крузейро» отклонил предложение.

В прошлом сезоне Мурильо провел один матч в чемпионате Бразилии, в котором был удален за две желтые карточки.

В данный момент он находится в расположении молодежной сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что российский нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко может пополнить ряды московского «Локомотива».