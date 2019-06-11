Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал подписание контракта с армейским клубом и возможный переезд в НХЛ.

По словам Подколзина, у него действительно есть план уехать в НХЛ через два года, это его мечта. За эти два года игроку хотелось бы максимально подготовиться к НХЛ, он считает, что рано загадывать.

Подколзин отметил, что он ни капли не сожалеет о том, что подписал трехлетний контракт с петербургским СКА, потому что ему там нравится, он уже свой, ему комфортно, дом рядом.

«Думаю, за этот год я приобрел столько, что грех жаловаться. Система СКА многое мне дает, я считаю, что за предстоящие два года могу еще вырасти как игрок, окрепнуть и буду готов к чему-то новому», -сказал Подколзин, слова которого приводит Sport24.

Ранее обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман оценил шансы российского хоккеиста Василия Подколзина быть выбранным в топ-10 драфта новичков НХЛ.

Напомним, в рейтинге скаутского бюро Подколзин уступает только финскому форварду Каапо Какко из ТПС. На третьей строчке значится шведский защитник клуба АИК Филип Броберг.