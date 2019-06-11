Женская сборная России по волейболу сыграет с Южной Кореей в матче итальянского этапа Лиги наций по волейболу. Прямую трансляцию матча, который начнется в 18:00 мск, можно посмотреть здесь.

Единственными, кого пока на турнире обыграли россиянки, стали волейболистки из Китая. Подопечные Вадима Панкова находятся на 14 месте таблицы из 16-ти возможных.

Куда лучше обстоят дела у мужского состава сборной — на домашнем этапе Лиги наций, который проходил в Уфе, россияне не отдали ни одного матча соперникам, обыграв Италию, Португалию и США.

Сборная России, одержав 5 побед в 6 матчах, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице. Третью игровую неделю российские волейболисты проведут в Иране, где сыграют с командами Польши, Канады и Ирана.