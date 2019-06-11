Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проведет свой первый поединок в тяжелом весе против американца Джоуи Давейко.

Об этом в в Twitter сообщил промоутер Эдди Хирн. Он отметил, что бой состоится 27 июля в Арлингтоне, штат Техас, США.

Отметим, в апреле Гассиев подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN и перешел в тяжелый вес. Последний раз Гассиев выходил на ринг в июле 2018 года и уступил в финале первого сезона Всемирной боксерской суперсерии украинскому боксеру Александру Усику.

Ранее сообщалось, что Александр Усик не исключает вероятности своего повторного приезда в Москву для того, чтобы снова сойтись в поединке с россиянином Муратом Гассиевым.

Кроме того, Гассиев поделился мнением по поводу возможного поединка между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным.