В Петербурге пройдет Ледовое шоу «Кармен» с участием звезд фигурного катания.

В шоу, которое создал хореограф Илья Авербух, примут участие фигуристы Алексей Ягудин, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский.

Спектакль будет проходить в ДС «Юбилейный» с 15 по 22 июня, а для того, чтобы посетить его бесплатно, предлагается принять участие во флешмобе. Как сообщили организаторы, для тех, кто придет в испанском национальном костюме или в стиле цыганки Кармен, вход будет бесплатным.

Отметим, в шоу участвуют 80 артистов, используется более 200 костюмов и несколько тонн многоярусных декораций. Впервые мюзикл «Кармен» был показан в 2015 году, после чего шоу гастролировало в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах. На фестивале искусств «Черешневый лес» ледовая «Кармен» получила премию «Творческое открытие» имени Олега Янковского.