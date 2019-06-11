Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл поделился мнением об Андрее Аршавине, с которым ранее выступал за лондонский клуб.

По словам Кэмпбелла, он слышал, что Аршавин играл в Казахстане. Англичанин отметил, что Аршавин обладал хорошей техникой и сильным ударом, а во время игры он будто парил в воздухе — земля его не притягивала. Кэмпбелл считает, что Аршавин — отличный игрок и топовый капитан.

«Сейчас он тренирует детей? Это здорово. Он был быстр, словно ветер, а его удары были словно ракетами. У него очень быстрые ноги. Он отличный футболист и идеальный капитан вашей сборной. Когда он приехал в «Арсенал», все хотели узнать его поближе. Андрей прекрасный парень, а его дальние удары – просто фантастика», — сказал Кэмпбелл, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Виктория Савицкая, адвокат бывшего полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, опровергла информацию о запрете на выезд за границу для её клиента.