Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен объяснил своё заявление, в котором сказал, что 28 июня станет его последним вечером.

«Хочу подчеркнуть, что 28 июня случится моё последнее публичное выступление. Другими словами, у меня нет намерения сделать это моим последним днём в жизни Я буду продолжать борьбу, просто буду делать это вне света камер», — приводит слова Риксена журналист и автор биографии Риксена Винсент де Врей в своём Twitter.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен записал обращение к фанатам, в котором сообщил, что 28 июня состоится его прощальный вечер.

Отметим, голландский футболист с 2013 года страдает боковым амиотрофическим склерозом. Билеты на мероприятие «Вечер с Фернандо Риксеном» стоят 70 евро, его посетят бывшие футболисты, а также телеведуший Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.