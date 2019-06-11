Росийский биатлонист Максим Цветков поделился мнением о ситуации с отказом Евгения Гараничева подписать контракт с Союзом биатлонистов России.

По словам Цветкова, контракты всегда были, но их никто не подписывал.

«Насколько я знаю, в последний год точно было так. И СБР по этому поводу ничего не говорил, мол – ну ладно. А в этом году получилось вот так. Но я в подробности не вдавался и с ребятами по этому поводу не общался», — сказал Цветков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Гараничев является единственным спортсменом сборной России, который до сих пор не подписал контракт с СБР. Тренер Максим Кугаевский уверен, что проблемы нет и соглашение вскоре будет подписано, однако руководство СБР утверждает, что спортсмен принципиально отказывается от соглашения.