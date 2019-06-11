Стали известны соперники петербургского «Зенита» в двух заключительных матчах в рамках тренировочного сбора в Австрии.

Как сообщает официальный сайт клуба, 29 июня команда Сергея Семака проведет две игры подряд. В первом матче петербуржцы встретятся с венгерским «Гонведом» из Будапешта, во втором сыграют против белградской «Црвены Звезды». Кроме того, на этих же сборах 21 июня комнада Сергея Семака сыграет с «Ваккером» из Инсбрука, а 25-го — с болгарским «Левски».

Отметим, тренировочные сборы «Зенита» в Австрии пройдут с 18 по 29 июня.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ), досрочно оформив чемпионство по результатам 27-го тура. В следующем сезоне команда Сергея Семака будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. Также летом сине-бело-голубым предстоит сыграть с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. «Железнодорожники» в этом сезоне стали обладателями Кубка страны.