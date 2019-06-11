В Нижнем Новгороде на одноименном стадионе состоится футбольный матч между сборными России и Кипра. Игра будет проходить в рамках группового этапа отборочного турнира Евро-2020. Матч пройдёт сегодня, 11 июня, и начнётся в 21:45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

В данный момент россияне идут на втором месте в группе I, имея в активе шесть очков, у киприотов три балла, они располагаются на четвертом месте.

Ранее команда Станислава Черчесова в Саранске принимала сборную Сан-Марино и одержала разгромную победу, отправив в ворота соперника девять безответных мячей. Автором одного из голов стал Фёдор Смолов, для которого матч получился знаковым: форвард сотый раз в своей карьере отметился взятием ворот.

Кроме Смолова у команды Черчесова отличились Антон Миранчук, Фёдор Кудряшов и Артём Дзюба, оформивший покер. Один гол игроки Сан-Марино забили в свои ворота.

Для сборной России счёт в матче стал рекордным — ранее национальная команда никогда не забивала 9 голов в одном матче.

Сборная Кипра предыдущий матч проиграла шотландцам со счетом 1:2.