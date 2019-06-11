Российский лыжник Сергей Устюгов в Instagram-аккаунте Isayprosport рассказал о конкуренции в сборной России и объяснил, как в спринте можно обогнать Йоханнеса Клэбо.

По словам Устюгова, каждый спортсмен из сборной России по лыжным гонкам хочет показать свой максимальный результат, чтобы закрепиться, забронировать место в команде. Устюгов считает, что в сборной России очень сильная команда, много тренировочных групп, которые между собой конкурируют, и никто не хочет отдавать своё место другому.

«Живая конкуренция – кто сильнее, тот и выжил! Не в обиду сказано никому! Норвежцы добывают свои медали для Норвегии, ну а мы только учимся у них!» — сказал Устюгов в ответ на один из вопросов подписчиков канала.

Также Устюгов ответил на вопрос, каким образом в спринте возможно обогнать Клэбо. Лыжник считает, что нужно быть сильнее, выносливее, хитрее и, конечно, включать голову.

Ранее российский лыжник прокомментировал изменение формата многодневки «Тур де Ски». Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение заменить заключительную гонку преследования в гору Альпе де Чермис на масс-старт.