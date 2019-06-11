Фернандо Риксен объявил о дате прощания. Вечер 28 июня будет его последним публичным выходом в свет. Бывший футболист «Зенита», который уже 6 лет борется с болезнью моторных нейронов, проведет благотворительное мероприятие. Риксен пока не умирает и не собирается делать эвтаназию. Но именно в конце июня он публично попрощается со всеми. Попрощается глазами, а мысль ему поможет выразить компьютер, поскольку бывший спортсмен уже давно не может двигаться и говорить.

Летом 2006-го тогда еще здоровый мужчина в самом расцвете сил приехал в Россию. В «Зенит» едва пришел Дик Адвокат, и это был первый селекционный ветер, подувший при больших деньгах «Газпрома». Корейцы Ли Хо и Ким дон Жин, турецкий снайпер Фатих Текке, возвращенец Панов. И взятый в аренду Риксен — достаточно известный голландский игрок, сделавший себе имя в «Глазго Рейнджерс», где и работал с Адвокатом.

Риксен мог играть в двух амплуа — правый защитник и центральный полузащитник. На первой позиции он мог иногда дублировать Александра Анюкова, у которого тогда был непростой период в карьере. Но весь остаток сезона по большей части Нандо выходил в центре поля, составляя треугольник вместе с Владиславом Радимовым и Александром Горшковым. Слаженные действия этой тройки позволили «Зениту» сделать рывок ближе к концу чемпионата, забросив петербуржцев на четвертое место — прямиком в Кубок УЕФА. В турнир, который «Зенит» благополучно выиграл.

Откровенно говоря, карьера Риксена в «Зените» — это спуск с горы. Его значимость для команды Адвоката аккуратно снижалась с каждым из следующих сезонов. 2006 — лидер и ключевой игрок. 2007 — игрок подмены (даже не ротации — ее у Адвоката не было). 2008 — откровенный запасной. 2009 — отчисленный за постоянный кутеж.

Чемпионский сезон 2007-го начался для Риксена с того, что он прописал лещей капитану команды Владиславу Радимову. Голландцу, контракт которого незадолго до этого был выкуплен у «Рейнджерс», не понравилось, что Влад начал «пихать» защитнику Мартину Шкртелу в одном из матчей предсезонного сбора. Риксен вступился за словака, завязалась потасовка, в которой Нандо сделал Радимову хук с правой.

Адвокат сделал выводы: во-первых, капитанская повязка исчезла с рукава Радимова, во-вторых, он понял, что связка Радимов-Риксен в центре поля — это ненадолго. Уже скоро будут куплены Тимощук и Зырянов, которые и станут главной рабочей силой в чемпионском сезоне 2007-го.

В начале того чемпионата Риксен довольно быстро потерял место в основном составе. Купленный за дорого Тимощук должен был играть. Купленный за копейки Зырянов неожиданно стал самым полезным игроком центра поля. Недавний лидер Радимов игровые позиции пока не терял. Но и он уже к лету уступил их набравшему лучшую форму в карьере Радеку Ширлу. В итоге чемпионский сезон «Зенит» завершал с треугольником Тимощук-Ширл-Зырянов. Справа в защите вовремя включился Анюков, поэтому игрового времени в концовке Риксен не имел.

Сезон 2008-го был продолжением конца предыдущего. Адвокат нащупал игру, в которой было лишь три незначительные перемены. В состав вписались приобретенные Файзулин (на место инсайда в конкуренцию с Домингесом) и Широков (в центр обороны). А также Денисов, который успешной игрой в домашнем матче с «Марселем» (2:0) показал, что лучше Ширла. Чех, в свою очередь, стал теснить с позиции левого защитника Ким дон Жина. Риксен, а вместе с ним и Радимов, продолжали сидеть на скамейке запасных.

Но Нандо все равно поучаствовал в победном Кубке УЕФА. Пусть и со знаком минус. В первом полуфинале с «Баварией» не смог играть Анюков. На правом краю в основе вышел Риксен и, по сути, стал виновником единственного пропущенного гола. Голландец опасно сыграл в своей штрафной против Зе Роберто, судья назначил пенальти. Рибери забить не смог, но первым сыграл на добивании. Тем не менее, «Зенит» тот матч не проиграл, а в ответной встрече задал «Баварии» хорошую порку.

Возможно, после той игры в Мюнхене Адвокат окончательно разочаровался в Риксене. В чемпионате России Фернандо лишь в трех матчах появлялся на поле в основном составе. Ясно, что эта мера была вынужденной. Такое развитие событий, возможно, способствовало разгульному образу жизни, который Риксен вел в Петербурге. Сезон 2009 года он начинал еще с контрактом на руках. Однако к лету стало понятно, что нахождение Риксена в клубе идет только во вред. Как итог, он был отчислен за систематическое нарушение дисциплины уже в середине сезона. Вот так, придя в одно лето с Адвокатом, Риксен и покинул «Зенит» тем же летом, что и Дик.