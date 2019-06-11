Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может стать футболистом «Порту», с которым уже согласовал условия личного контракта.

Об этом сообщает O Jogo. По информации источника, португальцам осталось договориться о трансфере игрока с руководством красно-белых. Отмечается, что «Порту» предлагает за футболиста из Кабо-Верде восемь миллионов евро, однако «Спартак» намерен выручить от этой сделки не менее десяти миллионов евро.

Отметим, Зе Луиш перешел в московский «Спартак» в 2015 году из португальской «Браги». В завершившемся сезоне он провел 25 матчей в российской премьер-лиге, забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Данила Прошляков может стать футболистом петербургского «Зенита».