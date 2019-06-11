Защитник «Лестера» Гарри Магуайр может стать футболистом одного из манкунианских клубов — «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити».

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, «Лестер» не хочет расставаться с лидером обороны, контракт которого действует до лета 2023 года. Отмечается, что команду Брендана Роджерса устроит предложение в 80 миллионов евро, и «Манчестер Юнайтед» готов выплатить такую сумму, но только если не сумеет договориться с «Наполи» по Калиду Кулибали.

Отметим, 26-летний Магуайр перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити» за 13,7 миллионов евро. В завершившемся сезоне он провел 31 встречу в английской премьер-лиге, забил тригола, а также получил шесть жёлтых карточек и одну красную.