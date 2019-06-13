Триатлон стремительно набирает популярность в России. Если до 2015 года на соревнования собирались несколько сотен любителей, то теперь в профессионально организованных стартах участвуют тысячи спортсменов. Например, в серии соревнований IRONSTAR в 2019 году примут участие около 9 тысяч

человек. О том, сколько стоит заняться триатлоном, читайте в материале Nevasport.

Что такое триатлон?

Триатлон – это спортивное многоборье, в котором дистанцию преодолевают сначала вплавь, затем на велосипеде и в конце — бегом. Классическая триатлонная гонка впервые прошла на Гавайях в 1978 году: лучшие пловцы, велосипедисты и бегуны таким образом пытались разрешить свой спор о том, кто из них самый выносливый. Победителю, который прошел дистанцию в 226 км за 11 часов и 46 минут решили присвоить звание «Iron man», то есть «железный человек». С тех пор эталонную дистанцию так и называют — Ironman. Эти соревнования считаются одними из самых сложных мире. Лучшие профессиональные спортсмены могут пройти ее менее чем за 8 часов, самые подготовленные любители – за 10-11 часов.

Более щадящее испытание – это половина «железки».

Существуют старты в четверть, одну восьмую «айронмена», а также олимпийская дистанция и спринты.

Сколько стоит заняться триатлоном?

Есть мнение, что триатлон — спорт для богатых, и цифры по покупке экипировки называют впечатляющие – от $20 тысяч и выше. Однако с этим утверждением можно поспорить. Начнем с того, что многие позиции, в том числе самые дорогостоящие – велосипед и гидрокостюм — можно взять в аренду. Чтобы просто попробовать посоревноваться. Подсчитаем, во сколько может обойтись триатлон для того, кто делает в нем первые шаги.

Слот

Чтобы принять участие в триатлонных стартах, нужно купить слот – проще говоря, оплатить участие. При этом, чем раньше вы озаботитесь покупкой, тем дешевле она вам обойдется. К примеру, слот Ironstar на полную железную дистанцию в Сочи (12 октября 2019 года) сейчас стоит 16 тыс. рублей. Самым припозднившимся участие обойдется в 22 тыс. рублей, а вот в самом начале продаж слот можно было купить за 10 тыс. рублей. Однако новичкам на полноценную трассу замахиваться точно не стоит. Начинать лучше с более легких и коротких дистанций, да и участие в них стоит дешевле. Так, слот на 1/8 «железки», которая пройдет в августе в Москве, в начале продаж покупали за 3,5 тыс. рублей (сейчас уже за 6 тыс.).

Итого: слот — от 3,5 тыс. рублей.

Форма и прочее снаряжение

Как и в любом спорте, качество снаряжения спортсмена влияет на результат и порой помогает выиграть те доли секунд, которые так важны для профессионалов. Задача новичка тривиальнее – ему важно пройти дистанцию до конца с лучшим для себя результатом, так что стремиться купить все самое лучшее ни к чему. На начальном уровне подготовки дорогие примочки не помогут, они все работают при высоких скоростях и продвинутых навыках. Другими словами, даже на велосипеде за миллион рублей новичок ничего не выигрывает по скорости. Если серьезно втянетесь, никогда не поздно докупить все необходимое.

Плавание:

Самое главное в одежде триатлета, в том числе и в гидрокостюме: чтобы она не натирала, была удобной, легко снималась и надевалась. Очень важно купить (или арендовать) правильный гидрокостюм. Это должен быть костюм из неопрена, предназначенный для плавания на открытой воде или триатлона, ни в коем случае не для серфинга. Костюм для триатлона набирает жидкость, которая задерживается и нагревается от тела. Это не дает спортсмену замерзнуть в холодной воде, что особенно актуально на российских стартах.

Кроме того, гидрокостюмы для плавания и триатлона улучшают скольжение в воде, держат корпус и позволяют плыть немного быстрее – в этом их главное отличие от костюмов для серфинга, которые, напротив, слегка тормозят движение.

Если соревнования проходят летом, гидрокостюм может и не понадобится. Согласно международным правилам, они запрещены при температуре воды выше 24,5 градусов. Новичкам костюм покупать не обязательно, его можно взять напрокат в том городе, где будут проходить соревнования – так экономия будет максимальной, поскольку за день аренды обычно просят всего 400-500 рублей.

При плавании обязательно использовать очки для защиты глаз, но следует учитывать, что они будут запотевать. Для триатлона это критично, поскольку в мутной речной или морской воде особенно легко сбиться с курса, и приходится часто смотреть, куда плывешь. От запотевания помогает антифог, которым необходимо обработать стекла очков перед стартом. Самый простой и бесплатный антифог – облизать очки или поплевать в них и затем ополоснуть водой. Но если столь брутальный метод не подходит, не обязательно покупать бутылку антифога за 700 рублей, можно использовать пропитанную этим же составом салфетку. Стоит она всего 150 рублей, а хватит ее на 5-6 раз. Не стоит пробовать антифог в день старта, обрабатывать поверхность им нужно заранее, иначе можно получить раздражение глаз и испортить себе гонку.

Гидрокостюм – от 8500 руб. новый, напрокат – 400-500 руб. в день

Купальник/ плавки – 700 руб.

Шапочка – 300 руб., но в стартовом пакете выдается бесплатно

Очки для плавания – от 600 руб.

Антифог – от 150 руб.

Итого: минимум 2000 рублей, максимум 10550 рублей

Велогонка

Триатлеты соревнуются на шоссейных велосипедах, они легче, чем прочие виды велосипедов, и быстрее разгоняются. В пунктах аренды шоссейных велосипедов, которые есть в крупных городах, берут от 600 рублей за день аренды, при этом минимальная длительность аренды составляет неделю.

Готовиться к велоэтапу можно в спортцентре на специальных велотренажерах, но если предпочитаете тренироваться на открытом воздухе, только арендой велика не обойтись. Цена специализированных велосипедов для триатлона от таких компаний, как, например Merida, Scott, Cervelo кусается — за самый дешевый придется выложить 120 тыс. рублей.

Однако можно купить обычный шоссейный велосипед за 30 тыс. рублей или подержанный велосипед Merida за 40-50 тыс. рублей. Как правило, такие велосипеды уже хорошо подготовлены для стартов и отлично подойдут для начинающих триатлонистов. Еще одна важная деталь экипировки триатлета – велошорты. И это не просто штаны в обтяжку. Их конструкция, включающая так называемый «памперс» — мягкую тканевую вставку в паху, позволяет долго ехать на жестком сиденье. Велотуфли не менее важны – они устроены так, чтобы с максимальной отдачей передавать мышечные усилия от ноги к педали.

ВАЖНО! Велошорты, веломайка и беговая одежда — это все нужно только на тренировках. На гонке удобнее выступать в одном стартовом костюме — слитном (трисьют) или раздельном. В нем и плывут (или надевают под гидрокостюи), и едут, и бегут.

Шоссейный велосипед – прокат от 3500 рублей за неделю, подержанный – от 40 тыс. рублей

Велотуфли – от 2500 руб.

Велошорты – 1000 руб.

Очки – от 500 руб.

Шлем – от 1000 руб.

Перчатки – от 350 руб.

Итого: минимум 8850 руб., максимум 47550 руб.

Беговая дистанция

Беговой отрезок потребует меньше всего затрат. Достаточно будет любых кроссовок для бега, также нужна майка, шорты и что-то на голову, если солнечно. Для улучшения кровообращения в ступнях некоторые надевают компрессионные носки, но это не обязательно. Кстати, и футболку менять не обязательно, можно бежать в велосипедной.

Кроссовки – от 2000 руб.

Компрессионные носки – 1000 руб.

Шорты – 1000 руб.

Итого: 4 000 руб.

Тренировки

Замахиваться сразу на «железку» или даже «полжелезки» не стоит потому, что, согласно исследованиям, организм полностью адаптируется к новым для себя аэробным нагрузкам не раньше, чем за три года. Если вы до этого серьезно ничем не занимались, то даже года подготовки для классической трассы будет недостаточно. Если поторопитесь, то самый первый старт, скорее всего, станет и последним, и ваши рассказы о соревнованиях будут включать слова «чуть не сдох» и «больше никогда в жизни».

Важно включаться постепенно, и начать подготовку к 1/8 или ¼ дистанции «айронмен», отведя на тренировки как минимум год. А затем постепенно поднимать планку. Самое важное на первом этапе навести порядок в питании, высыпаться и тренироваться по 9-10 часов в неделю, чередуя бег, велосипед и плавание. В теплое время заниматься можно на свежем воздухе, а вот для холодного периода нужен абонемент в фитнес-центр.

Желательно найти тренера, он распределит нагрузку, чтобы вы не навредили своему здоровью и не выдохлись перед стартами. Личный тренер станет одной из наиболее затратных статей при подготовке к дистанции. Даже если встречаться с ним раз в неделю, при цене личной тренировки в 1000 рублей за час на год потребуется 52 тыс. рублей. Хорошим выходом в этом случае могут стать тренировки в группе единомышленников, которые и поддержат, и помогут советом.

Кроме того, потребуются специальные спортивные часы с пульсометром – они помогают следить за нагрузкой и не перегибать палку во время тренировок.

Личный тренер – 1000 за занятие, 52000 руб. за год

Абонемент в фитнес-зал на полгода – от 5000 руб.

Часы с пульсометром – от 1300 руб.

Итого: минимум (без тренера) 6300 руб, максимум 58300 руб.

Итак, если суммировать максимальные затраты из статьи, то получится 120 тысяч руб., по 10 тысяч на каждый месяц годовой подготовки – вполне реальные деньги. Минимальная сумма, которая потребуется на подготовку к стартам, составляет всего 24 тысячи рублей. Более чем скромно – какие-то 2 тысячи рублей в месяц. Это доказывает, что триатлон доступен не только для богачей, и что новичок вполне может попробовать свои силы без непомерных трат.

А если взять самый простой вариант — участие в спринте или ⅛ «железки», то расходы будут и того ниже. Подготовка займет 1 месяц, велосипед и гидрокостюм можно взять в аренду, итого получится не более 20 000 руб., а уж впечатлений получите массу.