Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сделал видеобращение в инстаграме, в котором призвал родителей начинающих хоккеистов, перестать давить на своих детей.​

Панарин рассказал, что слышал много разговоров от друзей, что родители маленьких спортсменов сходят с ума на тренировках и играх. Орут с трибун, что-то подсказывают. Тем самым мешают работать тренерам, хотя не имеют отношения к хоккею.

«Считаю, что детям нужно давать немного свободы. Не надо готовить их к какой-то войне. Они должны получать удовольствие от жизни и наслаждаться детством. Если ему дано играть в хоккей – талант сам проснётся, не нужно насильно заставлять ребёнка делать то, что ему не хочется», — сказал Панарин.

Также хоккеист упрекнул родителей в том, что они начинают использовать своих детей в качестве будущих инвестиций, делая из них роботов. По словам Панарина, если человек захочет помочь — он поможет.

Напомним, Артемий Панарин выступает за «Коламбус» с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 89 матчей и набрал 98 очков.