Сборная России в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром выйдет на поле в красной форме. Голкипер сборной, которым, возможно, станет вратарь «Зенита» Андрей Лунев, сыграет в желтой форме.

Красная форма — домашняя для национальной команды. Тем более, что в предыдущем матче против Сан-Марино вышел эффектный разгром.

Встреча Россия — Кипр пройдет сегодня, 11 июня, в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Начало встречи — в 21:45.

В предыдущих матчах сборная России одержала две победы и один раз проиграла — в самом первом матче с Бельгией (1:3). После этого команда Черчесова дважды разгромила Казахстан (4:0) и Сан-Марино (9:0). У Кипра — крупная победа над Сан-Марино (5:0) и две поражения от Бельгии и Шотландии.